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        Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:00 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:01
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        Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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        KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ü. yönetimindeki 27 AOU 863 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 02 ADN 105 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü M.B., ile arkasında oturan arkadaşı M.Ç. yaralandı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarı üzerine kaza yerin ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

        2023-08-28 16:59:04

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