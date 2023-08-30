Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni Atmalı köyü yakınlarında meydana geldi. F.K. yönetimindeki 44 AAB 102 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.G. yönetimindeki 02 ACU 594 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından araçlardan çıkartılan E.K., O.E., Z.D., M.A. ile F.K., yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2023-08-30 20:00:06