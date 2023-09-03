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        Adıyaman'da serinlemek için suya giren çocuk boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 20:36 Güncelleme: 03.09.2023 - 20:37
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        Adıyaman'da serinlemek için suya giren çocuk boğuldu
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        KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde ailesiyle birlikte piknik yaparken serinlemek için suya giren Onur Narci (8) boğularak hayatını kaybetti.

        Olay, öğleden sonra Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Cendere Köprüsü´nde piknik yaparken serinlemek için Kahta Çayı'na giren Onur Narci, bir süre sonra gözden kayboldu. Küçük çocuk, olayı fark eden yakınları ve çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Onur Narci, Kahta Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Küçük Onur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Mahir ALAN

        2023-09-03 20:35:21

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