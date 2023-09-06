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        Adıyaman'da kaçak kazıda Roma dönemine ait mezar bulundu

        ADIYAMAN'da,definecilertarafından yapılan kaçak kazıda 1700 yıllık Roma dönemine ait mezar bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:00
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        Adıyaman'da kaçak kazıda Roma dönemine ait mezar bulundu
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        Petrol Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye baskın düzenledi. Jandarma ekipleri, herhangi bir şüphelinin olmadığı alanda, kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Durum, Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede alanda Roma dönemine ait 1700 yıllık 5 mezar olduğu tespit edildi. Kaçak kazı yapılan alanda inceleme yapan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Kaçak kazı yapılan alanda incelemelere başladık. Burada bir kapı açıklığını tespit ettik. Alanda yaptığımız inceleme ve kazılar sonucunda 8 basamakla inilen bölgede oda mezarı tespit ettik. 1700 yıllık mezarın o dönemde önemli kişi ve ailesine ait olduğunu düşünüyoruz. Bu alanı kazı çalışmaları ve incelemelerimizin tamamlanmasının ardından ziyarete açacağız" dedi. Jandarma olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

        DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

        2023-09-06 16:58:08

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