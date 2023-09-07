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        Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde vefat eden uzman çavuş, Adıyaman'da toprağa verildi

        IRAK'ınkuzeyindeyürütülen PençeKilit operasyonu bölgesinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Yunus Özbek (33), memleketi Adıyaman´ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 20:33 Güncelleme: 07.09.2023 - 20:34
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        Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde vefat eden uzman çavuş, Adıyaman'da toprağa verildi
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        PençeKilit operasyonu bölgesinde kalp krizi geçirerek vefat eden Piyade Uzman Çavuş Yunus Özbek´in cenazesi öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi´ndeki baba ocağına götürüldü. Uzman çavuşun cenazesi daha sonra Çağrı Camisi´ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Adıyaman Valisi Osman Vural, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

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