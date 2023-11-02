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        Beşiktaşlı yöneticiler, Adıyaman Besni Beşiktaş İlkokulu'nun açılışını yaptı

         BeşiktaşKulübü'nün depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için başlattığı "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında, taraftarlar ve vatandaşların bağışlarıyla yapımı tamamlanan Adıyaman Besni Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:00
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        Beşiktaşlı yöneticiler, Adıyaman Besni Beşiktaş İlkokulu'nun açılışını yaptı
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         BeşiktaşKulübü'nün depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için başlattığı "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında, taraftarlar ve vatandaşların bağışlarıyla yapımı tamamlanan Adıyaman Besni Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreni yapıldı.

        Açılış törenine; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, kulüp asbaşkanları Emre Kocadağ ile Ali Bayrak, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

        "Cumhuriyetimizin 100. yılını ve Beşiktaşımızın 120. yılını kutluyoruz. Hem ülkemiz hem de kulübümüz için iyilikler diliyorum.

        Çok büyük bir acı yaşadık. Vatandaşlar ve kurumlar olarak depreme karşı tedbirler almalıyız. Deprem felaketinin hemen ardından harekete geçtik. Bölgeye 255 TIR'dan oluşan yardım malzemeleri gönderdik. Bölgede faaliyet gösteren derneklerimiz yardımların yerlerine ulaşması konusunda büyük emekler verdi. Derneklerimizin başkanlarına ve üyelerine teşekkür ediyorum.

        Hatay'dan dönerken yıkık bir okul görmüştük. Öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için okul desteği sağlama kararı aldık. Bütün mesele birlik ve beraberlik içinde olmaktır. El ele verdikten sonra altından kalkılmayacak hiçbir şey yoktur. Taraftarlarımız ve derneklerimiz, Bırakmam Seni Türkiyem yardım kampanyasına destek oldular. Beşiktaşlı olmaktan ve Beşiktaş'ın başkanı olmaktan onur duyuyorum.

        Öğretmenlerimizin eğitim vermenin yanında öğrencilerimize psikolojik destek de vereceklerine inanıyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Beşiktaş her konuda Türkiye'nin her yerinde olmaya devam edecektir."

        Konuşmaların ardından hayırlı olması temennisinde bulunularak açılış kurdelesi kesildi. Başkan Çebi, kurdele kesiminden sonra okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Günün anısına okul bahçesine Bakan Tekin ile birlikte fidan diken Çebi, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e ve Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'a kartal heykeli takdim etti.

        Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, açılış töreninin sonunda Adıyaman Besni Beşiktaş İlkokulu'nun önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Açılış töreninden detaylar

        - Çebi'nin konuşması

        - Genel detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Adıyaman - Ali DANAŞ

        2023-11-02 13:55:39

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