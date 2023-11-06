Antik kent yakınında 'çadır kamuflajlı' kaçak kazıya inceleme
ADIYAMAN'daantik kent yakınına çadır kurup, kaçak kazı yapıldığı iddiasına yönelik inceleme başlatıldı.
ADIYAMAN'daantik kent yakınına çadır kurup, kaçak kazı yapıldığı iddiasına yönelik inceleme başlatıldı.
SİT alanı olan Perre Antik Kenti'nin yakınındaki araziye çadır kurulduğunu görenler, güvenlik güçleri ile Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye giden ekipler, kimsenin olmadığı çadırın içinde bir çukurun açıldığını ve içerisinde kazıda kullanılan malzemelerin bulunduğunu tespit etti. Kaçak kazıya ilişkin inceleme başlatılırken, bölgeye giden Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, kaçak kazı yapanlara göz açtırılmayacağını belirtti.
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