Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Antik kent yakınında 'çadır kamuflajlı' kaçak kazıya inceleme

        ADIYAMAN'daantik kent yakınına çadır kurup, kaçak kazı yapıldığı iddiasına yönelik inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antik kent yakınında 'çadır kamuflajlı' kaçak kazıya inceleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'daantik kent yakınına çadır kurup, kaçak kazı yapıldığı iddiasına yönelik inceleme başlatıldı.

        SİT alanı olan Perre Antik Kenti'nin yakınındaki araziye çadır kurulduğunu görenler, güvenlik güçleri ile Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye giden ekipler, kimsenin olmadığı çadırın içinde bir çukurun açıldığını ve içerisinde kazıda kullanılan malzemelerin bulunduğunu tespit etti. Kaçak kazıya ilişkin inceleme başlatılırken, bölgeye giden Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, kaçak kazı yapanlara göz açtırılmayacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da çadırda kaçak kazı alanı bulundu
        Adıyaman'da çadırda kaçak kazı alanı bulundu
        Adıyaman'daki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı
        Adıyaman'daki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı
        Adıyaman'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
        Adıyaman'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
        Adıyaman İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı
        Adıyaman İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı
        Adıyaman'da çiftçilere 400 ton sertifikalı tohum dağıtıldı
        Adıyaman'da çiftçilere 400 ton sertifikalı tohum dağıtıldı