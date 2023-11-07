Köpeğini 10 yerinden bıçaklayan şüpheli, gözaltına alındı ADIYAMAN'da,psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüpheli köpeğini 10 yerinden bıçakladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından köpek tedaviye, sahibi ise gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da,psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüpheli köpeğini 10 yerinden bıçakladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından köpek tedaviye, sahibi ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Vartana köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve ismi açıklanmayan şüpheli, yaşadığı prefabrik evin önündeki kulübede beslediği köpeğini 10 yerinden bıçakladı. Köpeğin sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Köpek belediye görevlileri tarafından veterinere götürüldü. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin köpeği bıçaklayıp ağzını bağlaması ve kulübesine koyması yer alıyor.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

2023-11-07 14:29:14