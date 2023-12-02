52 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
ADIYAMAN'da,`dolandırıcılık´ ve `hırsızlık´ suçlarından hakkında 52 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan M.G., yakalandı.
ADIYAMAN'da,`dolandırıcılık´ ve `hırsızlık´ suçlarından hakkında 52 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan M.G., yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman merkezli Sakarya, Konya ve Denizli'de `dolandırıcılık´ ve `hırsızlık´ suçlarından 18 ayrı kaydı ile hakkında kesinleşmiş 52 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.G.'nin, Fatih Mahallesi'ndeki evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. M.G., ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. M.G., işlemlerinin ardından yeniden cezaevine konuldu.
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