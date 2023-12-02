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        52 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

        ADIYAMAN'da,`dolandırıcılık´ ve `hırsızlık´ suçlarından hakkında 52 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan M.G., yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:10
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        52 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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        ADIYAMAN'da,`dolandırıcılık´ ve `hırsızlık´ suçlarından hakkında 52 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan M.G., yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman merkezli Sakarya, Konya ve Denizli'de `dolandırıcılık´ ve `hırsızlık´ suçlarından 18 ayrı kaydı ile hakkında kesinleşmiş 52 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.G.'nin, Fatih Mahallesi'ndeki evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. M.G., ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. M.G., işlemlerinin ardından yeniden cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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