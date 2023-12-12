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        Adıyaman'da bisiklet çalan şüpheli yakalandı

        ADIYAMAN'da, evinin bahçesinden Muhammed Efe Şahin'e ait bisikleti çalan F.G. yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:00
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        Adıyaman'da bisiklet çalan şüpheli yakalandı
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        ADIYAMAN'da, evinin bahçesinden Muhammed Efe Şahin'e ait bisikleti çalan F.G. yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, geçen hafta Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Efe Şahin bisikletini binanın bahçesine bırakarak eve geçti. Bir süre sonra evden çıkan Şahin, bisikletinin çalındığını görünce durumu polis bildirdi. Ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, yüzünü maske ile kapatan hırsızlık şüphelisinin F.G. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin adresini tespit ederek, gözaltına aldı. Çalınan bisiklet sahibine teslim edilirken, F.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Öte yandan, hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2023-12-12 11:53:51

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