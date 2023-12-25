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        Konteyner kentte çıkan yangın korkuttu

        ADIYAMAN'da, konteyner kentte çıkan yangında 2 konteyner yandı. Konaklamanın olmadığı 2 konyerner kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 00:40 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:45
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        Konteyner kentte çıkan yangın korkuttu
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        ADIYAMAN'da, konteyner kentte çıkan yangında 2 konteyner yandı. Konaklamanın olmadığı 2 konyerner kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası otogar yakınlarında kurulan K-6 Konteyner kentte kimsenin bulunmadığı sırada bir konteynerde alevleri görenler durumu itfaiye erlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında yangın yanındaki bir konteynere daha sıçradı. Ekiplerin bir saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Paniğe yol açan ve konteynerlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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