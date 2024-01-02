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        Husumetlisini çalıştığı fırında bıçaklayarak öldürdü

        ADIYAMAN'da,Mehmet D., aralarında husumet bulunan Ramazan Karataş'ı (40) çalıştığı fırında bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 08:27 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:30
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        Husumetlisini çalıştığı fırında bıçaklayarak öldürdü
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        ADIYAMAN'da,Mehmet D., aralarında husumet bulunan Ramazan Karataş'ı (40) çalıştığı fırında bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, gece geç saatlerde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Pide fırınında çalışan Ramazan Karataş ile yanına gelen husumetlisi Mehmet D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Mehmet D. yanındaki bıçakla Ramazan Karataş'ı yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Karataş'ı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Karataş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Karataş'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, olayın ardından kaçan Mehmet D. ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2024-01-02 08:26:49

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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