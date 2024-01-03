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        72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında ilk duruşma

        ADIYAMAN'da6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:15
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        72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında ilk duruşma
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        ADIYAMAN'da6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, başladı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de KKTC'den voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi, hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı, 11 kişi hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, yapının 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği, daha sonra ruhsatsız ve kaçak kat eklendiği, binanın inşaatında dere kumu kullanıldığına ilişkin bilgiler yer aldı.

        Davanın ilk duruşması, bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Depremde hayatını kaybeden sporcuların aileleri, ellerinde pankartlar ile slogan atarak otel sahiplerinin cezalandırılmasını istedi. Sanıkların SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindekiler de takip etti.

        'BURADAN ÇIKACAK NETİCE, EMSAL OLACAK'

        Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, depremde otelde konaklayan ve 'şampiyon melekler' olarak adlandırdıkları sporcularını kaybettiklerini belirterek, "Bugün bakan arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle ve şampiyon meleklerimizin aileleriyle davayı izlemek için geldik. Çünkü İsias davası, bizim için çok önemlidir. İsias, bu davalardan bir tanesidir. Dolayısıyla İsias davasında görüşülecek ve çıkacak netice, Türkiye'deki diğer davalar açısından emsal oluşturacak ve çok önemlidir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce Türk adaletine güveniyoruz. Kanunlar çerçevesinde suçluların alacakları cezalar, öbür davalara da emsal olacağı için bu önemli günde burada bulunuyoruz" dedi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2024-01-03 11:10:53

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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