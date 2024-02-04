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        Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu´na başvurular 15 Şubat´ta deprem bölgesinde başlıyor

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu´na başvuruları 15 Şubat´ta almaya başlayacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:10
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        Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu´na başvurular 15 Şubat´ta deprem bölgesinde başlıyor
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu´na başvuruları 15 Şubat´ta almaya başlayacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek" dedi.

        Adıyaman'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ilk olarak Vali Osman Varol'u ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Bakan Göktaş'a AK Parti Adıyaman milletvekilleri ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç eşlik etti. Bakan Göktaş, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Vali Varol´dan bilgi aldı.

        Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, "Öncelikle dün gece, Hatay´dan Gaziantep´e gitmek için havalanan polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan kahraman pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk´e Allah´tan rahmet diliyorum. Yakınlarının, Emniyet Teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı polisimize de acil şifalar diliyorum. 6 Şubat´ta yaşadığımız ve milletçe hepimizi derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçmek üzere. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Asrın felaketini, asrın birlikteliği ile aşıyoruz. Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 11 ili etkileyen bu sarsıcı depremlerde devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet- millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye´nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk. Psikososyal Destek Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yaşadığı tüm alanlarda depremden etkilenenlerle birebir görüşmeler yaptı ve ihtiyaçlarını tespit etti. 4,1 milyon kişiye Psikososyal Destek Hizmeti sağladık. Ayni yardımların koordinasyonunu sağladık. Ulusal ve uluslararası 88 aynî bağış deposu kurduk. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 1,85 milyar Türk Lirası aktardık. Deprem bölgesinde 206, deprem bölgesi dışındaki illerde 94 olmak üzere toplamda 300 sosyal market kurduk. Bölgede 14 Mobil Sosyal Market TIR´ını faaliyete geçirdik. Kadınlar ve bebekler için 27 giyim ve bebek bakım ünitesi kurduk. Aynî bağışlar için hava araçlarıyla 487 sefer tertip ettik. 39 binden fazla yardım TIR´ını aynî yardım depolarına yönlendirdik" dedi.

        AİLE GENÇLİK FONU

        2024 yılı yatırın planında 3 hizmet binasının temelini atmayı planladıklarını belirten Bakan Göktaş, "Depremden etkilenen kadınların hayatlarını yeniden kurmaları, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları ve bir yandan da rehabilitasyonlarına destek olmak amacıyla Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi adı altında sosyal alanlar oluşturduk. Deprem sonrasında profesyonel bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz 312 yaşlı ve 978 engelli olmak üzere 1290 vatandaşımızı farklı illerdeki yatılı bakım kuruluşlarımıza yerleştirdik. Depremden etkilenen engelli bireylerin deprem sonrası günlük rutine dönüşlerini kolaylaştırmak için 6 Mola Evini hizmete açtık. Buradan bir müjdeyi de gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu´nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu´na başvuruları 15 Şubat´ta almaya başlayacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz ekim ayında Çocuk Evleri Sitemizin temellerini atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyaman´ımız için, İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Konukevi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz'' diye konuştu.

         

        DHA-Politika - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2024-02-04 13:03:19

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        Galeri
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