Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu´na başvurular 15 Şubat´ta deprem bölgesinde başlıyor (2)

'TÜRKİYE´NİNKİMSEYİ GERİDE BIRAKMADIĞINI GÖRMÜŞ OLDUK'

Bakan Göktaş, depremde hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan hatıra ormanının ilk fidanını dikti, can suyunu verdi. Tüm milleti derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir sene geçtiğini belirten, Bakan Göktaş şunları söyledi:

"Asrın felaketini asrın birlikteliği ile aşıyoruz. Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 11 ili etkileyen bu sarsıcı depremlerde devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye´nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk."

Bakan Göktaş´a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ile Vali Osman Varol ve diğer yetkililer eşlik etti.

DHA-Politika - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

2024-02-04 13:45:49