Bayraktar: Böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ''İlk günden itibaren gönüllülerimiz sahada. Elbette böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor'' dedi.

Adıyaman'a gelen BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'T3 Vakfı Bilim Çadırı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalar yapan Bayraktar, asrın felaketinde ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, böylesine büyük bir olayın yaralarının kolay sarılmadığını söyledi. "2023'te dünya tarihi boyunca karada yaşanmış en büyük iki depremle sarsıldık" diyen Bayraktar, "Bizler de milletimizin gösterdiği dayanışma gibi BAYKAR Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndaki gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte seferber olduk. BAYKAR olarak öncelikle nakdi yardımlarda bulunduk, hemen sonrasında bir iki gün içinde hem T3 hem de Cansağlığı'ndan arkadaşlarla sahaya indik ve o günden bugüne sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında Kahramanmaraş'ta konteyner kentimizi kurduk ve devletimize bağışladık. Hemen peşinden kalıcı konutları inşa etmek üzere devletimize, milletimize bağışlamak üzere çalışmalara başladık. Bunlar üç şehrimizde devam ediyor. Üç bölgede bir tanesi Adıyaman'da toplamda bin konut olmak üzere Adıyaman, Maraş ve Hatay'da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Maraş'taki konutlarımız Mayıs ayı içerisinde gerçekleşmiş olacak. Maraş ve Hatay'da inşallah ekiplerimiz tamamlayacak ve devletimize teslim edeceğiz. Bir yandan bizler kurulan konteyner kentlerde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Cansağlığı Vakfı olarak gönüllülerimizle birlikte deneyap atölyeleri, psikolojik destek merkezleri de kurduk onlarda da gönüllülerimiz ilk günden itibaren çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

'ACI YIKIMIN YANINDA SICACIK BİR DAYANIŞMA VAR'

Depremin yıl dönümünde tekrar, sahadaki arkadaşları ve gençlerle bir araya geldiklerini söyleyen Bayraktar, "Onların faaliyetlerini inceledik. Az önce içeride TEKNOFEST kuşağına yetişen gençlerimiz var. 'TEKNOFEST 2024' Adana'da olacak, ona da hazırlanan gençlerimiz var. Bütün bu acı yıkımın yanında, bir yandan da sıcacık bir dayanışma var. Halihazırda bu dayanışmada adeta milletimizin Çanakkale'de bundan 100 yıl önce gösterdiği metanet, dirayet ve gayret gibi, burada da aynı dayanışmayı görüyoruz. Cansağlığı Vakfı olarak ilk günden itibaren gönüllü doktorlarımızdan, psikiyatrlarımızdan oluşan ekiplerimiz sahadaydılar ve psiko-sosyal dayanışma merkezlerinde, tabii önce çadır kentlerde hizmet verdiler. Elbette böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor. Bizler ve gönüllü yol arkadaşlarımız elinden geleni ardına koymaya çalıştı. Dediğimiz gibi bu olayların travmaları da ağır oluyor" dedi.