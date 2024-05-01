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        Adıyaman'da çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, çocukların kavgasına büyüklerinde karışmasıyla kullanılan av tüfeğinden çıkan saçmalarla 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:00
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        Adıyaman'da çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1'i çocuk 2 yaralı
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, çocukların kavgasına büyüklerinde karışmasıyla kullanılan av tüfeğinden çıkan saçmalarla 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Olay, ilçeye bağlı Kurugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklar oyun oynadığı sırada bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aile büyükleri de olaya müdahil oldu. Kavgaya karışan İbrahim K., elindeki av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Zeliha K., (52) ile Ömer Halis K.'ye (7) isabet etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Yaralılardan Ömer Halis K.'nin durumunun ağır olduğu ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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