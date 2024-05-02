Adıyaman'da PKK/KCK şüphelisi yakalandı

ADIYAMAN’da,PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen M.G., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK ile kapatılan Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YAKAY-DER) üyesi olduğu belirlenen ve eylemleri organize ettiği tespit edilen M.G.’nin adresine operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi. M. G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.