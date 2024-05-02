Adıyaman'da minibüs devrildi: 14 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Kahta- Diyarbakır kara yolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. Yasin Arslan’ın kontrolünü yitirdiği 02 LF 228 plakalı minibüs devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kahra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.