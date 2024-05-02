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        Adıyaman'da minibüs devrildi: 14 yaralı

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:35
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        Adıyaman'da minibüs devrildi: 14 yaralı
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        ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı.

        Kaza, Kahta- Diyarbakır kara yolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. Yasin Arslan’ın kontrolünü yitirdiği 02 LF 228 plakalı minibüs devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kahra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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