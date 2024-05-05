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        Adıyaman'da evde yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

        ADIYAMAN'da,evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:46 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:50
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        Adıyaman'da evde yangın; 2 kişi dumandan etkilendi
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        ADIYAMAN’da,evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında evde yaşayan çift dumandan etkilendi.

        Yeni Mahalle'de öğle saatlerinde, 2 katlı binanın üst katında dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından bina tahliye edilirken, dumandan etkilenen Şengül B. ve eşi Kemal B., ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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