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        Botları patlayınca baraj gölünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, Atatürk Barajı gölünde botları patlayınca adacığa sığınan 2 kişiyi, polis ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:35
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        Botları patlayınca baraj gölünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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        ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, Atatürk Barajı gölünde botları patlayınca adacığa sığınan 2 kişiyi, polis ekipleri kurtardı.

        Olay, Samsat ilçesindeki Atatürk Barajı'nda meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, bir süre sonra şişme botlar patlayınca adacığa çıkıp yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, hazırlıklarının ardından 2 kişiyi kurtardı. 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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