Botları patlayınca baraj gölünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Olay, Samsat ilçesindeki Atatürk Barajı'nda meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, bir süre sonra şişme botlar patlayınca adacığa çıkıp yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, hazırlıklarının ardından 2 kişiyi kurtardı. 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.