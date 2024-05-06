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        Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        ADIYAMAN'datakla atan otomobilin sürücüsü Abdurrahman Ateş yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:55 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:00
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        Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        ADIYAMAN'datakla atan otomobilin sürücüsü Abdurrahman Ateş yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Ateş’in kontrolünü yitirdiği 07 BBU 238 otomobili takla atarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri yaralanan Abdurrahman Ateş'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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