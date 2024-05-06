Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Ateş’in kontrolünü yitirdiği 07 BBU 238 otomobili takla atarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri yaralanan Abdurrahman Ateş'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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