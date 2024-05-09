Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Otomobilin içinde ölü bulundu

        ADIYAMAN'da Abuzer Kızıl (71), otomobilin içinde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:46 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin içinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'da Abuzer Kızıl (71), otomobilin içinde ölü olarak bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 02 LC 178 plakalı otomobil içinde uzun süre hareketsiz duran kişiyi görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde adının Abuzer Kızıl olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kızıl’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kızıl'ın yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedeni belirleneceği belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        Diyarbakır'da meydan savaşı gibi kavga
        Diyarbakır'da meydan savaşı gibi kavga
        "Doğuda inisiyatif Rusya'da"
        "Doğuda inisiyatif Rusya'da"
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD basınından Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        ABD basınından Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da bir kişi araçta ölü bulundu
        Adıyaman'da bir kişi araçta ölü bulundu
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da kumar operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Adıyaman'da kumar operasyonunda 6 kişi yakalandı
        DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Adıyaman'da konuştu:
        DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Adıyaman'da konuştu:
        Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Kaya, Adıyaman'da konuştu:
        Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Kaya, Adıyaman'da konuştu:
        Adıyaman'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Adıyaman'da 4 düzensiz göçmen yakalandı