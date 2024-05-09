Otomobilin içinde ölü bulundu
ADIYAMAN'da Abuzer Kızıl (71), otomobilin içinde ölü olarak bulundu.
ADIYAMAN'da Abuzer Kızıl (71), otomobilin içinde ölü olarak bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 02 LC 178 plakalı otomobil içinde uzun süre hareketsiz duran kişiyi görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde adının Abuzer Kızıl olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kızıl’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kızıl'ın yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedeni belirleneceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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