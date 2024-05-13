2 ay önce evlenen çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde takla atan otomobilde yaşamını yitiren Ayşe Derya Alptekin'in (33) eşi Tevfik Alptekin de (33) 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

Kaza, 11 Mayıs'ta Kahta-Adıyaman kara yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Tevfik Alptekin’in kontrolünü yitirdiği 02 AAP 476 plakalı otomobil takla atıp, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Derya Alptekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.