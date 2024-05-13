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        2 ay önce evlenen çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde takla atan otomobilde yaşamını yitiren Ayşe Derya Alptekin'in (33) eşi Tevfik Alptekin de (33) 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:40
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        2 ay önce evlenen çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi
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        ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde takla atan otomobilde yaşamını yitiren Ayşe Derya Alptekin'in (33) eşi Tevfik Alptekin de (33) 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

        Kaza, 11 Mayıs'ta Kahta-Adıyaman kara yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Tevfik Alptekin’in kontrolünü yitirdiği 02 AAP 476 plakalı otomobil takla atıp, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Derya Alptekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Tevfik Alptekin, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

        Alptekin çiftinin, bugün düzenlenecek törenle yan yana defnedilecekleri belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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