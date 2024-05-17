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        Adıyaman'da fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı

        ADIYAMAN'da, parkın önündeki kaldırıma bırakılan sırt çantası, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:25
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        Adıyaman'da fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı
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        ADIYAMAN'da, parkın önündeki kaldırıma bırakılan sırt çantası, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.

        Eskisaray Mahallesi’nde öğle saatlerinde Mimar Sinan Kültür Parkı önünde kaldırımda bir sırt çantasını görenler, bomba olabileceği şüphesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatılan sırt çantasından kıyafetler çıktı. Polis, çantayı bırakan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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