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        Tarihi eser kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 13 gözaltı

        ADIYAMANmerkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:55
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        Tarihi eser kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 13 gözaltı
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        ADIYAMANmerkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

        Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelileri takibe alıp, harekete geçti. 17 şüphelinin yakalanması için Adıyaman, Ankara, Antalya, Gaziantep ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 25 adet tarihi eser nitelikli muhtelif obje, 2 dedektör, 7 hilti, 8 bakır arama çubuğu, 36 muhtelif kazı malzemesi, 12 cep telefonu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler Adıyaman'a getirilirken, 4 kişinin yakalanması çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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