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        Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra kaybolan Bünyamin Ünver'in (14) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:50
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        Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
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        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra kaybolan Bünyamin Ünver'in (14) cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Kahta ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Atatürk Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren Bünyamin Ünver, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Ünver'in cansız bedenine ulaşıldı. Ünver'in yakınları haberi duyunca sinir geçirirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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