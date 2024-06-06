Adıyaman Valisi: 4.2'lik depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı
ADIYAMAN Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesinde 4.
ADIYAMAN Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı'nın merkez üssünü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 13.47'de meydana geldi. Yerin 11,2 kilometre derinliğinde yaşanan depremde herhangi bir hasar oluşmadı. Deprem nedeniyle panik yaşayıp, dışarı çıkan vatandaşlar, bir süre sonra evlerine döndü. Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.
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