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        İsias Otel Davası'nda 3'üncü duruşma

        ADIYAMAN'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin davanın üçüncü duruşması başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:10
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        İsias Otel Davası'nda 3'üncü duruşma
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        ADIYAMAN'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin davanın üçüncü duruşması başladı.

        6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'daki İsias Otel'de KKTC'den voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti. Yıkımın ardından başlatılan soruşturmada 5 kişi tutuklandı, 11 kişi hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, yapının 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği, daha sonra ruhsatsız ve kaçak kat eklendiği, binanın inşaatında dere kumu kullanıldığına ilişkin bilgiler yer alırken, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı ve Mehmet Fatih Bozkurt ile tutuksuz sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti nisan ayında, tutukluluk incelemesinde otel sahibinin oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın, yurt dışı yasağıyla adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verdi.

        3'ü tutuklu 11 şüphelinin yargılandığı ve 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3'üncü duruşması için depremde ölenlerin yakınları adliyeye geldi. Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, 72 kişinin yaşamını yitirdiği olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

        Duruşmayı izlemeye gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Türkiye Cumhuriyet'inin adaletine güvendiklerini belirtti. 6 Şubat 2023'te hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Üstel, şöyle konuştu:

        "Bu felakette biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şampiyon meleklerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı kaybettik. Acımız çok büyük ve bugün Adıyaman'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hükümeti, muhalefet, parti başkanı, milletvekillerimiz, barolar birliği başkanı, kurum, kuruluş temsilcilerimiz ve evlatlarımızın anneleri, babaları kısacası bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsil eden bireylerimiz Adıyaman'dayız. Adıyaman'da adalet arıyoruz. Çünkü bizim acımız büyük ve bu acımız dinmeyecek. Bu acımız devam ederken, oteli inşa edenlerin gerekli cezayı almaları için ve en azından Türkiye adaletinin yerine gelene kadar biz bunun devlet olarak takipçisi olacağız. Biz Türkiye Cumhuriyet'inin adaletine güveniyoruz ve adaletin en iyi şekilde tecelli edeceği inancını taşıyoruz. O yüzden bugün İsias davasının üçüncü duruşması için Adıyaman'a geldik. Bugün duruşmadan sonra yine mahkemenin üçüncü raporun düzenlenmesi, bu rapor ışığında durumun yorumlanması ve otel sahiplerinin, hepimizin, bizim devlet olarak arzuladığımız olası kasttan yargılanması için bu davayı sonuna kadar savunacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bir bütün olarak takipçisi olacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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