İsias Otel Davası'nda 3'üncü duruşma (2)

DURUŞMAERTELENDİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Adliyenin zemin katında bulunan çok amaçlı konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Duruşmaya ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, yeniden bilirkişi raporu alınmasına ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesinden uzmanların yer aldığı karma bilirkişi heyeti oluşturulmasının kararlaştırıldığını ancak raporun hala hazırlanmadığını ifade etti.

Duruşmada söz alan müştekiler, depremde yakınlarını kaybettiklerini ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatları ise daha önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen Halil Bağcı ve Efe Bozkurt'un yeniden tutuklanmasını talep etti.

İsias Otel sahibi olan tutuklu sanık Ahmet Bozkurt ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek,"Ben katil değilim, otel sahibiyim. Ben otelimi yaptıracağım zaman Atıf Sağbas, 8 katlı bina için 13 katın yüksekliğini taşıyacak bir proje hazırlattım. Buna uygun statik hesaplandı. Uygulamaya geçince de hiçbir masraftan kaçınmadık. 15 yerine 26 kolon yaptırdım. Radyan temelini de 13 katı taşıyacak şekilde yaptım. Hiçbir masraftan kaçınmadım. Serbest kalırsam kaçma ihtimalim söyleniyor suçsuzum ve bir yere kaçmam. 1974 Kıbrıs savaşına katıldım, kaçacak olsaydım savaştan kaçardım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.