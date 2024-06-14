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        Bakan Özhaseki: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmiş olacağız

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "6 Şubat 2023 depremleri Anadolu'da başımıza gelecek en büyük felaketti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:55
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        Bakan Özhaseki: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmiş olacağız
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "6 Şubat 2023 depremleri Anadolu'da başımıza gelecek en büyük felaketti. 850 bin civarında bağımsız birim yıkıldı veya yıkılmak üzere. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için inşa edilen 200 bin konutumuzu yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim etmiş olacağız" dedi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman Havalimanı’nda Vali Osman Varol, AK Parti milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış, yerel yöneticiler ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Özhaseki, ilk olarak İndere bölgesinde yapımı devam eden afet konutlarında incelemede bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özhaseki, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin Anadolu'da en büyük felaket olduğunu ve 14 milyon insanı mağdur ettiğini söyledi.

        Depremde en çok hasar gören illerden birinin Adıyaman olduğunu aktaran Özhaseki, “Burada 43 bin civarında hak sahibi var. Biz de buna göre planlamamızı yaptık. Konut ve iş yerlerinin yapımı için çalışmalara başladık. 8 bin kadar da konutu da İndere bölgesinde teslim ettik ve teslim etmeye devam edeceğiz. İndere'de şu bulunduğumuz yerde Türkiye'de belki de kurmuş olduğumuz şantiyelerin en büyüğü var. 16 bin 500 konutluk bir şantiyedeyiz. On bine yakın arkadaşımız çalışıyor ve inşaatlar bütün hızıyla devam ediyor. Bir taraftan evlerimizi yaparken bir taraftan da haliyle yol gibi, kanal gibi birtakım temel altyapı ihtiyaçlarını da gidermek için büyük bir mücadele veriyoruz. Aynı zamanda insanlar buraya geldiğinde rahat etmeleri için okullar, sağlık ocakları gibi tesisleri yapmaya gayret ediyoruz. Aslında genel itibarıyla bakıldığı zaman şunu çok net söyleyebiliriz. Son deprem büyük bir afetti. Bizim Anadolu'da başımıza gelecek en büyük felaketti. 850 bin civarında bağımsız birim yıkıldı veyahut da yıkılmak üzere" ifadelerini kullandı.

        'FELAKETTE 14 MİLYON İNSAN MAĞDUR OLDU'

        Bakan Mehmet Özhaseki, yıl sonuna kadar 200 bin kadar konutu teslim etmiş olacaklarını belirterek şöyle konuştu:

        "Deprem felaketinde 14 milyon insan mağdur oldu. Bütün bu yaraları sarmak için de büyük bir çaba sarf ediyoruz. Çok şükür altından kalkıyoruz. Bizler büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Milletimizle ve devletimizle gurur duyuyoruz. Şu anda 1240 şantiyemiz var. Dile kolay, 1240 yerde şantiye. Burası onlardan biri. 16 bin 500 konutluk bir şantiye. Şu ana kadar 76 bin konut teslim ettik ama sene sonuna kadar 200 bin kadar konutu teslim etmiş olacağız. Sonra da peyderpey her ay 10-15-20 bin konut vermeye devam edeceğiz. Gelecek senenin sonuna doğru bütün hak sahiplerinin haklarını vermiş olacağız. Evi yıkılmış olan her kardeşimize evini vermiş olacağız. İş yeri yıkılmış olan herkese iş yerini vermiş olacağız. Bu arada değişik alternatifler üzerinde çalışanlara da o kapıyı yani yerine dönüştürmek isteyenlere maddi yardımda bulunuyoruz."

        TOKİ'nin bütün binalarının sağlam olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, 1999 depreminde en büyük hasar gören yerlerin kamu binaları olduğunu vurgulayarak, "Ama şimdi bu son depremde kamunun yapmış olduğu bütün binalar sağlam. TOKİ'nin yapmış olduğu bütün binalar sağlam. Bu konutları da sağlam ve depreme dayanıklı olarak inşa ediyoruz. İnşallah bittiğinde de hak sahiplerine, kardeşlerimize vereceğiz" dedi.

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