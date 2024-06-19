Adıyaman'da park halindeki TIR yandı

Küçük Sanayi Sitesi'nde gece saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen park halindeki TIR’da yangın çıktı. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. TIR’ın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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