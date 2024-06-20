Adıyaman'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki Nevzat Ak (51) öldü, sürücü Şevket Tosun (51) yaralandı.
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki Nevzat Ak (51) öldü, sürücü Şevket Tosun (51) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Şevket Tosun'un kontrolünü yitirdiği 44 FC 450 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçtaki Nevzat Ak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Şevket Tosun ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nevzat Ak'ın cenazesi ise incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
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