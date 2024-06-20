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        Baraj gölüne düşen İrem boğuldu

        ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne düşen İrem Su İnan (8), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:15
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        Baraj gölüne düşen İrem boğuldu
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        ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne düşen İrem Su İnan (8), boğuldu.

        Kurban Bayramı nedeniyle ailesiyle gezmeye gelen İrem Su İnan, sabah saatlerinde Atatürk Baraj Gölü kenarında dolaşırken dengesini kaybedip suya düştü. İrem'in düştüğünü gören yakınları, küçük kıza ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler, 1 saatlik çalışmayla İrem'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından İrem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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