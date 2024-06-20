İnşaat halindeki 5 katlı deprem konutunun çatısında yangın

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarındaki 5 katlı bir binanın çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

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