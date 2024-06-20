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        İnşaat halindeki 5 katlı deprem konutunun çatısında yangın

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden 5 katlı deprem konutunun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:00
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        İnşaat halindeki 5 katlı deprem konutunun çatısında yangın
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden 5 katlı deprem konutunun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarındaki 5 katlı bir binanın çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

        Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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