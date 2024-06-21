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        Adıyaman'da orman yangını

        ADIYAMAN'da orman yangını sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:50
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        Adıyaman'da orman yangını
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        ADIYAMAN'da orman yangını sıçradı. Yaklaşık 20 dönüm alanda etkili olduğu belirtilen yangına ekipler müdahale ediyor.

        Fatih Mahallesi'ndeki Karadağ orman alanında, saat 13.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine Orman İşletme, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, örtü yangını olarak çıkan ve ağaçlara sıçrayan yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalleli de ağaç dallarıyla alevlere müdahale ederek destek verdi.

        Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, yangının 20 dönümlük alanda etkili olduğunu, birçok ağacın zarar gördüğünü söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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