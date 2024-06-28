Adıyaman'da yangın

Saraycık köyü kırsalındaki dağlık alanda gece geç saatlerde yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen ve kısa sürede yayılan yangını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına, Diyarbakır ve Hatay'dan gelen 3 helikopter de havadan destek verdi. Bölge halkının da destek verdiği ekiplerin, yangını önemli ölçüde kontrol altına aldığı belirtildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

ADIYAMAN'ınGerger ilçesinde dağlık alanda çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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