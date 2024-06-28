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        Adıyaman'da yangın

        ADIYAMAN'ınGerger ilçesinde dağlık alanda çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:05
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        Adıyaman'da yangın
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        ADIYAMAN'ınGerger ilçesinde dağlık alanda çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Saraycık köyü kırsalındaki dağlık alanda gece geç saatlerde yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen ve kısa sürede yayılan yangını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına, Diyarbakır ve Hatay'dan gelen 3 helikopter de havadan destek verdi. Bölge halkının da destek verdiği ekiplerin, yangını önemli ölçüde kontrol altına aldığı belirtildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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