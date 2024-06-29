Adıyaman'da yangın (2)

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dağlık alanda sabaha karşı çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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