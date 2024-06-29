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        Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

        ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:43 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:45
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        Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
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        ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaza, gece geç saatlerde, Adıyaman-Kahta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne giden Haci Mehmet Binici yönetimindeki 02 AEG 028 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Gönül Kınacı'nın kullandığı 02 BF 439 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulanslarla, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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