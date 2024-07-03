Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Beton karma makinesine sıkışan işçi öldü

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde beton karma makinesine sıkışan Kadir Kurtulan (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beton karma makinesine sıkışan işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde beton karma makinesine sıkışan Kadir Kurtulan (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, Besni ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki beton firmasında meydana geldi. Kadir Kurtulan, çalışırken beton karma makinesine sıkıştı. Durumu fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kurtulan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadir Kurtulan’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        İngiltere yarın seçim gidiyor
        İngiltere yarın seçim gidiyor
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        İngilizce öğretmeni Saadet'i öldüren koca hakim karşısında: "903 bin lirayı bu adama mı yedirdin"
        İngilizce öğretmeni Saadet'i öldüren koca hakim karşısında: "903 bin lirayı bu adama mı yedirdin"
        Roman havası ve horon şov
        Roman havası ve horon şov
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü
        Adıyaman'da çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Adıyaman'da beton karma makinesine kolunu kaptıran işçi öldü
        Adıyaman'da beton karma makinesine kolunu kaptıran işçi öldü
        Adıyaman'ın eski yapı stoku kentsel dönüşümle yenileniyor
        Adıyaman'ın eski yapı stoku kentsel dönüşümle yenileniyor
        Gölbaşı'nda kablo hırsızlığına 1 gözaltı
        Gölbaşı'nda kablo hırsızlığına 1 gözaltı