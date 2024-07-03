Adıyaman'da ahır yangını
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bir evin altında bulunan ahırda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bir evin altında bulunan ahırda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde çıktı. Ahmet Narman'a ait evin altında bulunan ahırdan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahale sonucu söndürdü. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi, soruşturma başlatıldı.
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