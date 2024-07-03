İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı

Olay, Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde yapımı süren deprem konutlarında meydana geldi. Binanın 3'üncü katında çalışan Emre Yıldız, dengesini kaybedip düştü. Olayı gören diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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