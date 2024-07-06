Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Mithat Köse (48) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:44 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Mithat Köse (48) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mithat Köse'nin kullandığı 05 LK 554 plakalı otomobil ile Mehmet Ünsal yönetimindeki 02 BK 095 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Mithat Köse, Mehmet Ünsal ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mithat Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köse'nin cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Adıyaman'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Almanya'dan baba ocağı Adıyaman'a bisikletle yolculuk hayalini gerçekleştir...
        Almanya'dan baba ocağı Adıyaman'a bisikletle yolculuk hayalini gerçekleştir...
        Vali Varol, konteyner kurs merkezlerinde incelemelerde bulundu
        Vali Varol, konteyner kurs merkezlerinde incelemelerde bulundu
        İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı
        İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı
        Adıyaman'da ahır yangını
        Adıyaman'da ahır yangını