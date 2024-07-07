Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da, devrilen tanker alev alev yandı

        ADIYAMAN'ınKahta ilçesinde, devrilen tanker alev alarak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 07.07.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da, devrilen tanker alev alev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'ınKahta ilçesinde, devrilen tanker alev alarak yandı. Sürücüsünün son anda içinden çıktığı tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne ilerleyen Mustafa Çeker yönetimindeki 01 ANH 373 plakalı yakıt tankeri, Narince köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Mustafa Çeker'in içinden çıkmasının ardından tanker bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Tankerin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açılırken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        "Ölüm peşini bırakmadı!"
        "Ölüm peşini bırakmadı!"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Futbolun zarif yüzü!
        Futbolun zarif yüzü!
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Adıyaman'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Adıyaman'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Adıyaman'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Almanya'dan baba ocağı Adıyaman'a bisikletle yolculuk hayalini gerçekleştir...
        Almanya'dan baba ocağı Adıyaman'a bisikletle yolculuk hayalini gerçekleştir...
        Vali Varol, konteyner kurs merkezlerinde incelemelerde bulundu
        Vali Varol, konteyner kurs merkezlerinde incelemelerde bulundu
        İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı
        İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı