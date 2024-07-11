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        Bakan Kurum, Adıyaman'da

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'da geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 22:03 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:05
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        Bakan Kurum, Adıyaman'da
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'da geldi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, akşam saatlerinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'a geldi. Bakan Kurum, havaalanında; Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili İshak Şan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve yerel yöneticiler tarafından karşılandı.

        Bakan Kurum, ilk olarak valiliği ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Kurum, yarın kentte yapımı devam eden afet konutları ve yerinde dönüşüm projelerini inceleyecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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