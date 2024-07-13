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        Depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner yandı

        ADIYAMAN'da, depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:55
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        Depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner yandı
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        ADIYAMAN'da, depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde depremzedelerin yaşadığı konteynerlerden birinde yangın çıktı. Alevler, yandaki 2 konteynere daha sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi depremzedeler yaptı. Yapılan müdahale yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen itfaiyecilerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Paniğe neden olan yangında 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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