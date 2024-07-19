Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bahçeli bir evde meydana geldi. Biçer ailesinin oturduğu evin bahçesinden kötü kokuların yayılmasından rahatsız olan evde kimsenin bulunmadığını belirleyen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kokunun yayıldığı evin bahçesindeki naylon torbayı açtığında Esma Biçer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen 3 çocuk annesi kardının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

ADIYAMAN'da, Kemal Biçer (46), tartıştığı eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürdükten sonra cesedini torbaya koyup bahçeye attı. Bahçeden yayılan kökü kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla adrese gelen ekipler, Esma Biçer’in torba içerisinde cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili şüpheli koca gözaltına alındı.

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