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        Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı

        ADIYAMAN'da, Kemal Biçer (46), tartıştığı eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürdükten sonra cesedini torbaya koyup bahçeye attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 20:28 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:30
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        Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı
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        ADIYAMAN'da, Kemal Biçer (46), tartıştığı eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürdükten sonra cesedini torbaya koyup bahçeye attı. Bahçeden yayılan kökü kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla adrese gelen ekipler, Esma Biçer’in torba içerisinde cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili şüpheli koca gözaltına alındı.

        Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bahçeli bir evde meydana geldi. Biçer ailesinin oturduğu evin bahçesinden kötü kokuların yayılmasından rahatsız olan evde kimsenin bulunmadığını belirleyen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kokunun yayıldığı evin bahçesindeki naylon torbayı açtığında Esma Biçer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen 3 çocuk annesi kardının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından polis ekipleri cesedi bulunan kadının kocası Kemal Biçer'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Kemal Biçer, ilk ifadesinde eşini geçen çarşamba günü akşam saatlerinde aralarındaki tartışmanın ardından boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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