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        Adıyaman'da DEM Parti ilçe başkanı gözaltına alındı

        ADIYAMAN'da, DEM Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:05
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        Adıyaman'da DEM Parti ilçe başkanı gözaltına alındı
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        ADIYAMAN'da, DEM Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı.

        DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin, çarşamba günü basın açıklaması yaptı. Savcılık, açıklamasında Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik yürüttüğü operasyonlarda amacın Kürt soykırımı olduğunu ileri süren Özperçin hakkında yakalama kararı çıkardı. Savcılık talimatı ile harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özperçin'i adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yusuf Özperçin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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