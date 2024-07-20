Eşini öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunmuş

ADIYAMAN'da, Kemal Biçer'in (46), eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attıktan sonra polise kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan ve bir süredir haber alınamayan Esma Biçer ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde bölgeye giderek komşularından bilgi almak istedi. Ancak bu sırada Biçer ailesinin evinden gelen kötü kokuyu fark eden polis ekipleri, bahçede inceleme yaptı. İncelemede torbada Esma Biçer’in cesedi bulundu. Bunun üzerine Biçer’in eşi Kemal Biçer gözaltına alındı.