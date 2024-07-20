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        Eşini öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunmuş

        ADIYAMAN'da, Kemal Biçer'in (46), eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attıktan sonra polise kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:29 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:35
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        Eşini öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunmuş
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        ADIYAMAN'da, Kemal Biçer'in (46), eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attıktan sonra polise kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde oturan ve bir süredir haber alınamayan Esma Biçer ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde bölgeye giderek komşularından bilgi almak istedi. Ancak bu sırada Biçer ailesinin evinden gelen kötü kokuyu fark eden polis ekipleri, bahçede inceleme yaptı. İncelemede torbada Esma Biçer’in cesedi bulundu. Bunun üzerine Biçer’in eşi Kemal Biçer gözaltına alındı.

        EMNİYETTE İTİRAF ETTİ

        Kemal Biçer, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Biçer, Çarşamba günü kendisini aldattığından şüphelendiğini eşi ile bu nedenle kavga ettiklerini öne sürerek, “Eşimi evden kaçma girişiminde bulunacağı şüphesiyle boğarak öldürdüm. Daha sonra cansız bedenini poşete koyarak evin bahçesine atıp, kayıp ihbarında bulundum" dedi.

        Kemal Biçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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