Adıyaman'da DEM Parti ilçe başkanı gözaltına alındı (2)
TUTUKLANDIAdıyaman'da,polis operasyonuyla gözaltına alınıp sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen DEM Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adıyaman'da,polis operasyonuyla gözaltına alınıp sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen DEM Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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